GALSEN221 – Irma Mayali n’a certes pas eu droit à autant d’apparitions que les têtes de gondole comme Marichou ou encore Eva, mais la jolie jeune demoiselle n’a pas mis de temps à captiver les fans de la série « Pod et Marichou ». Et pour cause, sa beauté et sa douceur font d’elle l’une des attractions du téléfilm. Espérons que nous la verrons davantage durant la troisième saison.

