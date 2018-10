GALSEN221 – Diodio et sa grande sœur Cathy Chimère Diaw sont bien plus que des sœurs. Elles sont également amies. La preuve, elles ne loupent pas une occasion de s’afficher l’une à côté de l’autre. Sur ces clichés prises à l’étranger, on peut les voir toutes belles et en toute complicité, comme toujours.