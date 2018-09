GALSEN221 – Nous n’y avons vu que du feu. Et pourtant, ça sautait aux yeux lorsqu’elle jette un regard beaucoup plus attentif aux images sur lesquelles on peut voir Pape Sidy Fall et Khaadia Sy. La plupart du temps l’un à côté de l’autre, les deux animateurs de la 2Stv ont créé la sensation après l’annonce de leur union. La principale concernée n’était d’ailleurs pas au courant de la démarche de son amoureux puisque c’est avec une grande surprise qu’elle a accueilli la bonne nouvelle. Toujours est-il que les deux tourtereaux ont bien caché leur jeu jusqu’à aujourd’hui. Nous leur souhaitons en tout cas beaucoup de bonheur.