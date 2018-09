GALSEN221 – Avec ou sans cheveux, naturelle ou maquillée, en tenue légère ou classique, Léna Guèye de la série « Mbettel » ne cesse de nous éblouir à travers sa grande beauté. Si elle ose le changement, c’est parce qu’elle arrive toujours à tirer son épingle du jeu peu importe le look qu’elle décide d’adopter. Avec le temps, l’actrice donne l’impression de devenir de plus en plus belle de jour en jour.