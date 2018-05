10 photos: Les magnifiques sagnsés de l’association des femmes de valeurs au Sénégal

L’association des femmes de valeurs a organisé, samedi 26 Mai 2018,dans le somptueux cadre du King Fadh Palace Hôtel sa conférence religieuse annuelle sur le thème : « Valeurs de la femme musulmane».

Cette présente édition a été animée par les éminents conférenciers Oustaz Iran Ndao et Oustaz Alioune Diagne.Mme Ndeye Saly Dieng , Ministre de la femme et du genre, a rehaussé de sa présence l’événement. L’Etat du Sénégal a été représenté par le ministre de l’économie des finances et du plan ,Mr Amadou Ba avec une forte délégation composée de: Matar BA ministre des sports,Pape Mael Diop Directeur ADS,Alioune Diagne Directeur Axa,Abdoulaye Matar Diop Grand Serigne de Dakar….Les invités sont tenus en haleine par des chanteurs religieux.

Amadou Ba, Mme Ndeye Saly Dieng ,les maîtres de cérémonie, après avoir souhaité la bienvenue aux invités, ont décliné le programme de cette présente édition. Le moment est choisi pour se rappeler tous les disparus à qui, les conférenciers ont rendu un vibrant hommage. Ils ont également formulé des prières pour la bonne tenue de cette rencontre avant de faire des témoignages élogieux à l’endroit des «Femmes de valeurs », pour les bonnes actions qu’elles réalisent au profit de la société.