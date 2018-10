C’est un défilé digne d’une grande dame que la belle Fama Thioune nous a livré à Touba chez les “Mboup”. L’animatrice jugée la plus séduisante du Sénégal, a encore marqué cet événement. Disciple et talibé mouride, la femme de Matar Seck a dévoilé plusieurs clichés et dans diverses tenues.