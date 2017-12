(10 Photos) Mbaye Diagne, footballeur : « un de mes véhicules coûte environ 200 millions »

GALSEN221 – Mbaye Diagne aime la belle vie et les belles choses. Au cours d’un entretien accordé à nos confrères de L’Observateur, l’attaquant de Tianjin Teda en Chine le confirme un peu plus en parlant de son goût prononcé pour le luxe.

« J’adore me faire plaisir en portant des vêtements de luxe. L’argent sert à ça, quand on mourra on ne l’emportera pas avec nous dans la tombe.

Donc le mieux c’est de vivre comme bon te semble selon tes moyens. Mes finances me permettent de porter des habits coûteux, collectionner des bolides et de construire de jolies maisons. J’adore soigner ma mise et je tiens à ce que les gens me respectent à travers. Les voitures que je conduis ici au Sénégal valent moins que celle que je conduis en Italie. C’est une Maserati, elle coute 300 000 Euros, environ 200 millions de francs Cfa… », renseigne le joueur formé par la Juventus.

Il poursuit : « en tout et pour tout, j’ai 5 véhicules. Honnêtement, cela représente une énorme somme et la décence voudrait que je ne le dise pas. D’ailleurs j’en ai eu d’autres que j’ai offerts à ma mère ou à ma sœur. J’en change tout le temps. La plupart du temps, ce sont des voitures de luxe et de collection, rien que pour les faire venir ici, j’ai casqué pas moins de 30 millions, pour le dédouanement ».

Galsen221.com