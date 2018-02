GALSEN221 – L’annonce du mariage du ministre Mame Mbaye Niang avait fait le tour de la toile il y a quelques mois. Il avait alors fait de Thiamel Ndiade sa deuxième épouse. Et, monsieur et madame Mbaye file depuis le parfait amour. En atteste ce selfie qui en dit long, avec les visages radieux qu’ils affichent. Nous souhaitons au ministre du Tourisme et à son épouse de garder cette bonne humeur.

