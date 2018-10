GALSEN221 – Kya Aïdara compte parmi les plus belles femmes du paysage audiovisuel sénégalais. Après son accouchement, plutôt que de se laisser aller, l’épouse de Pape Cheikh Diallo, malgré une légère prise de poids qui lui va à ravir, brille de mille feux et rayonne comme toujours. En atteste le charme et l’élégance qu’elle dégage dans ses différentes tenues traditionnelles.