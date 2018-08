GALSEN221 – Les couturiers et couturières sont actuellement au sommet de leur art, à l’approche de la fête de Tabaski. Les nouvelles collections fleurissent et « Mouna Création » n’est pas en reste puisqu’elle vient également de se joindre à la « bataille » avec des tenues portées notamment par une certaine Merry Bèye Diouf, animatrice à la Télé Futurs Médias et modèle à ses heures perdues.

