Celui qui entreprend de se marier s’embarque dans une aventure pour le moins risquée. Le couple qui se marie s’engage dans une voie dont il ignore tout. Et tout semble indiquer que les gens qui ont essayé le mariage à plusieurs reprises n’en savent pas plus la deuxième fois que la première.

Le mariage est le fondement de l’unité familiale. Dans cette société, la famille est actuellement l’entité la plus soudée capable de superpétrolier et de surprotéger. Mr et Mme Souaré se sont mariés il y a de cela quelques mois.