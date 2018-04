GALSEN221 – Elles cheminent depuis de longues années aux côtés du guide des Thiantacounes, Cheikh Béthio Thioune. Elles, ce sont Sokhna Mbossé et Sokhna Aïcha. Exemplaires, ces deux grandes dames montrent, comme on peut le voir à travers ces clichés, que deux coépouses peuvent entretenir d’excellentes relations et avoir une certaine complicité.

Galsen221.com