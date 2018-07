GALSEN221 – Titi, au-delà de sa musique, a une particularité qui ne passe pas inaperçue. Présente depuis des années au-devant de la scène musicale sénégalaise, la diva a toujours trouvé le moyen d’adapter son look au temps. Et ce, au fil des années. « La Lionne » ne prend pas une ride et paraît aussi jeune qu’à ses débuts. Un style qui pourrait expliquer son succès constant auprès du public malgré le poids des années et l’arrivée de la concurrence.

