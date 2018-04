Alioune Mboup, le fils de Serigne Mboup, maire de la commune de Pire et Pca d’une société de la place a réussi un beau panier primé ce samedi. En effet, l’ancien basketteur et promotionnaire de Gorgui Sy Dieng a su dénicher du côté de Ouest-foire la jolie Marième Gueye, étudiante au Canada. Le mariage célébré ce samedi, a réuni le monde religieux, sportif et des affaires. Regardez