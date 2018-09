GALSEN221 – En plus d’être extrêmement belle, Bijou Siraba sait comment mettre sa beauté en valeur. En d’autres termes, elle sait comment se sublimer, jouer de son charme. Confortablement installée sur un lit douillet, l’ex petite amie de Sidiki Diabaté dévoile ses sublimes jambes et sa peau plus que lisse.