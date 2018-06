GALSEN221 – Nous vous annoncions plus tôt dans la journée la disparition de la mère du lutteur Lac de Guiers 2. Alors que, logiquement, la tristesse et la consternation se sont invitées à son domicile, nous avons appris que l’enterrement aura lieu demain, mardi 26 juin, au cimetière de Yoff. Nous présentons une nouvelle fois nos condoléances à Lac 2 et à sa famille.

Galsen221.com