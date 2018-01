(11 Photos) Le shooting des sœurs Sora

GALSEN221 – Les sœurs Sora, notamment Diaba et Koudeidia, aiment se prendre en photos et ainsi exposer leur beauté qui a fait leur réputation au Mali d’où elles sont originaires et à l’étranger. Un amour pour la nuit photographie qui les pousse à faire des séances de shooting. Mais, pas avec n’importe quel photographe. Elle s’assure de s’attacher les services d’un professionnel afin que le rendu soit à la hauteur de leurs attentes. Bien entendu, elles ne se contentent pas de ces shootings et se prennent en photo régulièrement dans la journée pour faire partager leur quotidien fait de luxe.

