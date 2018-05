12 mai au Grand Théâtre: Waly jouera au même moment que Mapenda, Ousmane Seck et Alassane Mbaye

GALSEN221 – Décidément, nous n’avons pas fini d’entendre parler des couacs autour de l’anniversaire de Waly Seck. Si son grand spectacle Initialement prévu au Cices samedi dernier, avant qu’il ne soit reporté au 12 après le décès de Habib Faye, ne se tiendra plus au Cices après qu’il y ait eu une coïncidence de date avec Pape Diouf qui avait réservé les lieux des mois avant, il se pourrait qu’une nouvelle brouille voit le jour avec le Grand Théâtre qui a été choisi en remplacement. Et pour cause, ses deux oncles Ousmane et Mapenda Seck en compagnie de Alassane Mbaye ont prévu de jouer eux aussi à la même date et au même endroit. Nous y reviendrons.

Galsen221.com