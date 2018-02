(12 Photos) Akon en compagnie de sa supposée future cinquième épouse

Ce n’est un secret pour personne que Akon qui est musulman croit et pratique la polygamie. Le chanteur américano-sénégalais est un fier mari de quatre femmes, et on ignore encore s’il en a divorcé.

Akon a fait les manchettes il y a quelques années lorsqu’il a dit qu’il croyait en la polygamie, disant aux journalistes que « je peux me permettre d’avoir autant d’épouses que je veux avoir ».

Au cours des années, quatre femmes ont été désignées à un moment ou à un autre comme la « femme » d’Akon. Il n’est pas clair pour nous qu’Akon ait divorcé de toutes ces femmes.

Maintenant, voici la cinquième. Akon et sa nouvelle fiancée ont été aperçus hier mardi alors qu’ils sortaient tous les deux pour un dîner romantique pré-st valentin.

Avec Afrikmag