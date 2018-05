GALSEN221 – Mame Diarra de Sen P’tit Gallé est de retour au Sénégal après un séjour aux Etats-Unis. Multipliant les scènes et les sorties, la jeune chanteuse a assuré la première partie du show de Pape Diouf qui s’est tenu samedi dernier au Cices. Et, déjà, la graine de star montre qu’elle a le talent et l’énergie pour viser haut.

