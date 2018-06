Coumba Sow est l’une des sénégalaises les plus suivies sur instagram et cela se comprend aisément.

La jeune dame, de par ses formes généreuses, sa démarche féline et son regard envoûtant, est une pure incarnation de la beauté sénégalaise en particulier et africaine en général.

Nous vous laissons apprécier quelques clichés de la belle Coumbis Sow.