GALSEN221 – Dès le premier regard, on se rend très rapidement compte que les deux jeunes jolies demoiselles sont quasiment identiques. Et pour cause, elles sont sœurs. Depuis quelques épisodes, elles ont fait leur apparition dans la série de « Patin le mytho ». Depuis, elles ne cessent d’attirer l’attention des internautes qui sont logiquement attirés par la grande beauté qui les caractérise.

