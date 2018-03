(12 Photos) Le spectacle de dimension internationale de Youssou Ndour à l’Opéra de Sidney

GALSEN221 – Youssou Ndour est une star de dimension internationale dont les spectacles à l’étranger se montrent toujours à la hauteur de sa réputation d’artiste planétaire. Tel a une nouvelle fois été le cas à l’occasion de son show, ce 28 mars 2018, à l’Opéra de Sidney en Austaralie. Eh oui ! Le roi du Mbalakh est capable de remplir des salles de cette dimension à l’autre bout du monde.

Youssou N’Dour performs at Sydney Opera House on March 28, 2018 in Sydney, Australia.[/caption

