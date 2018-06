L’art de s’habiller a toujours été un facteur omniprésent dans le quotidien des Sénégalais. Des époques de la royauté à nos jours en passant par la période coloniale, le costume a tout le temps été au cœur de l’identité et du statut social des populations. Selon les bourses, le sexe ou le statut social, l’habit qui, dit -on « ne fait pas le moine », a connu coupes, styles et modèles de tout genre.