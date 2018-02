GALSEN221 – Yandé est cette femme dont parle régulièrement l’artiste Baba Hamdy. Celle qui le comble de bonheur et fait de lui l’homme le plus heureux du monde. Toutefois, Yandé est également une coutière de renom avec une clientèle de marque. Avec sa boutique « Aya Couture », la belle dame est l’une des plus réputées de son art. Et, en plus, elle fait un excellent modèle pour ses coutures du fait de sa grande classe et son charme.

Galsen221.com