12 photos: Zahra Mbow la belle dulcinée de Cheikhou kouyate

Ces deux tourtereaux étaient ensemble depuis quelques années et filaient le parfait amour. Pour les adeptes de la série « Double vie », ils doivent sans doute reconnaître cette magnifique jeune dame qui a désormais dit oui au capitaine des Lions Cheikhou Kouyaté. Zahra en plus d’être actrice, elle est aussi une animatrice de taille à la TFM. Elle a été toujours discrète par rapport aux scandales que faisaient les filles de son milieu et a toujours montré une dignité inébralanble. Nous pouvons dire aujourd’hui que le Lion de la Téranga a choisi la femme parfaite.