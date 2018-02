( 13 Photos) Modou Lô chez Papa Sow, pour apporter son soutien

Le 100 % Parcelles continue toujours à faire débat dans l’arène. Le samedi dernier, lors du face à face des adversaires Ama Baldé et Papa Sow, le nom du Rock des Parcelles Assainies a été beaucoup évoqué, il était l’absent le plus présent. Et d’ailleurs, c’est l’enfant de Pikine qui a soulevé le débat après avoir dit que tout lutteur qui cherche un partenaire c’est parce qu’il a peur et il n’a pas confiance de ses actes. Des propos qui ont fait mal à Papa Sow qui soutient que le seul rêve d’Ama Baldé c’était de me battre pour affronter Modou Lô, malheureusement Modou Lô a battu Lac 2 et vise le Roi des arènes. Moi et Modou Lô on est des frères nous faisons notre groupe de travail comme des candidats à l’examen. On a soutenu Yékini Jr, puis Modou Lô maintenant c’est mon tour. Je ne cesse de collaborer avec Modou Lô lui même Ama Baldé il travaille avec d’autres lutteurs. Donc je souhaite bonne chance à tout le monde.

