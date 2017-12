Al Khayri Samba Diallo le manager et frère de Queen Biz n’est plus un coeur à prendre. Madame Diallo est la présidente du fan club de l’artiste. On peut donc dire que c’est une forme de remix du couple viviane-bouba. Dans les couloirs y’avait toujours de l’amour dans l’air.

La rédaction de Galsen221 se joint à Queen Biz pour souhaiter un heureux ménage aux deux tourtereaux.