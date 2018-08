13 Photos : zoom sur Sarah Diouf, la sénégalaise à l’origine des récentes tenues de Beyonce

Voici- Repérées sur les réseaux sociaux, les dernières tenues de Beyoncé durant ses vacances en Italie nous ont tapé dans l’œil. A leur origine ? Sarah Diouf, créatrice de la marque Tongoro, plébiscitée par la Queen.

Alors que Beyoncé et sa petite famille se prélassent en Italie et passent du bon temps sur un bateau sillonnant la Méditerranée, cocktail à la main, il y a une chose que l’on a remarquée (mis à part les regards amoureux que se lancent Beyoncé et Jay-Z) : les tenues canonissimes de Queen B.

On s’est alors demandé de quelle marque, quel créateur, ces tenues pouvaient bien provenir. Et on a trouvé : figurez-vous que les tenues choisies par Beyoncé pour ses vacances sont l’œuvre de Sarah Diouf, créatrice de la marque Tongoro. Elle a plus d’une corde à son arc. A la fois photographe, rédactrice en chef (elle avait lancé Ghubar en 2009 et, plus récemment, le magazine Noir, un semestriel dédié à la femme noire), elle est également la directrice artistique de Tongoro Studio, une marque Made in Africa.

Issue d’un véritable métissage culturel, avec un papa sénégalo-congolais, une maman centrafricaine, son enfance qu’elle passe à Abidjan puis ses études supérieures à Paris, Sarah Diouf souhaite « célébrer l’influence de l’Afrique sur le monde entier » selon une interview donnée à Forbes Afrique. En 2016, elle se lance dans la création d’une entreprise de mode avec sa marque Tongoro, qui se veut 100% en ligne, avec une livraison à l’international, et qui propose des prix se voulant abordables (le T-shirt à inscription est à 40€, la robe à 100€ et le top à épaules dénudées à 50€).

Basée à Dakar, Sarah Diouf a déclaré (toujours pour Forbes Afrique) se fournir « exclusivement sur le continent (Africain ndlr) » et travailler « avec une main d’œuvre locale dans le but, sur le long terme, de contribuer au développement de la production du prêt-à-porter en Afrique de l’Ouest, avec un premier atelier au Sénégal ».

Alors quelles sont les pièces choisies par Beyoncé ? Tout d’abord le Zanzi set, un ensemble imprimé composé d’un crop top à épaules dénudées et manches longues ainsi qu’un pantalon taille haute oversize, 100% réalisé en soie. D’une valeur de 150€, il a bien entendu été immédiatement en rupture de stock sur le site de Tongoro. Mais ce n’est pas tout puisque Beyoncé a décidément fortement apprécié la marque de Sarah Diouf : elle porte également la Zanzi dress, une robe en soie à manches longues effet kimono et à décolleté cache-cœur vendue au prix de 100€. On ne va pas vous faire de faux espoirs : elle aussi a été victime de son succès. On attend le réassort !