Le roi des arènes, Serigne Dia plus connu sous le sobriquet de Bombardier a visité la pouponnière de Mbour et a amené avec lui des couches, du lait, du savon, et d’autres denrées pour subvenir aux besoins des enfants de cet établissement. Après la pouponnière, le B52 a sillonné les rues de Mbour pour rassurer ses supporters et fans.

Senego