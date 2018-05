GALSEN221 – Le ramadan débute dans quelques jours et il n’est jamais bien de se rendre chez le couturier à la dernière minute pour se faire coudre un beau boubou. Du tout. En général, les plus pointilleuses prennent les devants et font en sorte d’être servies bien avant que les jours avant la fête ne soient comptés. Dans ce sens, nous vous proposons de découvrir ces différents modèles qui pourraient vous inspirer pour votre tenue de cette année.

