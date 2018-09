GALSEN221 – Koudedia est sans doute la plus belle du clan Sora. Mais elle est aussi la plus simple. Épouse de Mamadou Lah, héritier du célèbre Gani Lah, la petite sœur de Diaba Sora aime certes se vêtir d’habits au coût élevé, mais derrière ses tenues la jolie jeune femme se distingue de par sa simplicité et son humilité.