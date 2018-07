GALSEN221 – Lorsqu’on parle de style vestimentaire chez les stars de la musique sénégalaise, on pense systématiquement à la seule et unique Viviane Chidid qui, malgré le temps, arrive à s’adapter aux nouvelles tendances et à se les approprier. Toutefois, la jeune garde rappelle qu’elle a également des arguments à faire valoir à l’image d’Aïda Samb qui a enchaîné les tenues de grande classe lors de sa soirée au Grand Théâtre.

