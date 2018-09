GALSEN221 – Entre simplicité et élégance, beauté et brillance, « Mya Style » vient de frapper un grand coup avec ses tous derniers modèles. Il y en a pour tous les goûts. Les plus sobres sont servies, tout comme celles qui aiment le flashy. Avec ces nouvelles tenues, il y a fort à parier que petites et grandes s’y retrouveront. Avec une page Facebook « MYA STYLE » en guise de vitrine, celle dont le slogan est « L’élégance dans le style » opte pour la modernisation au niveau de l’exposition de ses créations.