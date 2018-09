Le mannequin Haby Taylor a défilé pour de très grandes marques. Toujours présente sur le podium, cette femme à la belle silhouette mène aussi une nouvelle vie en parallèle.

Mariée et mère d’un mignon petit garçon, Haby n’est plus la même qu’avant. Beaucoup plus concentrée sur son ménage, elle est plus que jamais discrète. Après avoir fait un tour sur son compte Instagram, Limametti est en mesure de dire que cette suposée “Gooro” du président Macky Sall, est toujours active dans la mode. Ses clichés avec HABY TAYLOR PARIS comme signature nous le prouvent.