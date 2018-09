GALSEN221 – Diaba Sora et Eudoxie Yao ont foulé le tarmac de l’aéroport international Blaise Diagne, ce jeudi 27 septembre 2018. Les deux jet setteuses sont à Dakar pour assister au « Sabar » qu’organise Pape Diouf dans le cadre de la promotion de son concert à Bercy, au moins d’octobre. L’ivoirienne et la Malienne n’ont pas manqué d’annoncer leur arrivée à travers les réseaux sociaux, histoire de faire monter un peu plus la sauce.