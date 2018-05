(15 Photos) Liliane Maroun la ravissante fille de DJ Edouardo

Son père DJ Eduardo n’est plus à présenter au Sénégal. Il s’est fait connaître dans le milieu musical avec une solide réputation avant de décentraliser ses activités et de s’essayer au cinéma notamment avec un rôle dans la série à succès “Un café avec”. Elle, Liliane Maroun, s’est fait connaître hors du Sénégal, en France où elle réside, avec un rôle principal dans un des derniers clips de l’artiste Dadju qui est actuellement au sommet de son art.

Très séduisante, elle a décidé de faire parler sa beauté et de ne plus se limiter à ses magnifiques photos sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui au devant de la scène, la magnifique perle fait assurément la fierté de son père qui doit être ravi de voir sa fille chérie prendre son envol dans le domaine qu’elle aura choisi.