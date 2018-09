15 Photos – Lissa « Un café avec » : du petit écran à la vie de femme mariée

Il faut vivre la vie le jour et profiter de sa jeunesse. Cet adage a été bien assimilé par Lissa. L’actrice, depuis son mariage, a complètement disparu de la circulation. Elle n’apparait nulle part.

Lissa mène une vie de maman très passionnée, occupée par sa famille et son mari. Selon des sources de Limametti et des proches, elle a complètement changé de vie. Elle ne veut plus s’afficher sur la toile. Elle a dépassé cette vie qu’elle menait avant le mariage.

Etant une Maman très rangée donc, la réussite de ses futurs enfants reste sa première préoccupation.