GALSEN221 – Mado Diaw, la chroniqueuse de la matinale Yewouleen, est dotée d’un charme inné. Habituée aux tenues traditionnelles, ces dernières lui vont à ravir et mettent en avant ses atouts de femme africaine tout en restant décente et classique. Très à l’aise devant l’objectif, ses photos trahissent le plus souvent sa personnalité qui est pleine de vie et de jovialité.

