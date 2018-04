15 Photos: Malaw d’or : Pape Diouf a assuré le show à Thiès

Place de France transformée en Bercy,une foule délirante par Pape Diouf désormais détenteur d’un disque d’or.… L’ambiance était délirante. Thies attendait visiblement l’auteur du nouveau album ” Dignité” de pied ferme…..

Point positif : Depuis une décennie le probable hériter de Youssou Ndour et feu Ndiaga Mbaye est devenu le meilleur de sa génération,l’ambassadeur de la jeunesse chante merveilleusement bien.Devant un parterre de fans acquis à sa cause, l’homme du 12 Mai au CICES et BERCY le 13 Octobre a enchaîné les tubes.