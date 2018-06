(15 Photos) Mame Diarra de « Sen P’tit Gallé » est devenue une vraie diva

GALSEN221 – De tous les jeunes espoirs de la musique sénégalaise qui ont participé à l’émission « Sen P’tit Gallé », Mame Diarra est sans aucun doute celle qui est à l’heure actuelle la mieux placée pour se faire un nom dans le milieu. Et pour cause, la jolie jeune demoiselle fait ses gammes avec le groupe de Pop « Now United » qui regroupe pas moins de 14 artistes chanteurs et danseurs issus de 14 pays différents. Avec ses collègues, elle traverse le monde et se fait un nom. Devenue une véritable diva, elle régale ses fans à travers les réseaux sociaux et plus particulièrement Instagram qu’elle utilise régulièrement.

