Les soeurs Jumelles Chantal et Natalie Lopez étaient aux anges hier. Les vidéos girls les plus sollicitées actuellement au sénégal ont vécu leur plus beau jour. En effet, c’est la charmante Chantal Lopez qui s’est mariée avec l’homme de sa vie.

Accompagnée de sa soeur jumelle, Chantal est devenue madame Ashimi. Limametti a pu capturer ses moments de bonheur pour les fans de ses deux belles soeurs. Voici quelques images du mariage royal de Chantal.

