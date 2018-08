GALSEN221 – Et revoilà Merry Bèye Diouf ! L’animatrice de la Télé Futurs Médias (TFM) n’en finit plus de nous épater avec ses magnifiques tenues qu’elle porte à merveille. Adoptant un style en phase avec la période estivale que nous traversons, elle affiche une nouvelle fois sa charme et son élégance.