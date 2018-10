GALSEN221 – Ya Awa Dièye est l’une des plus belles femmes que compte le paysage audiovisuel sénégalais. Si ce n’est la plus belle. En plus de cette grande beauté, l’animatrice et présentatrice brille pour son style et les magnifiques tenues qu’elle enfile. Notamment traditionnelles. Pour vous, nous en avons sélectionné quelques-unes.