C’est indiscutable, Viviane Chidid est une grande Star au Sénégal. Une belle voix, une forme de rêve et un style explosif.A son âge, elle rivalise toujours avec la jeune Génération et fait même fantasmer certains hommes, toute génération confondue. Cependant, son style d’habillement hyper sexy, ne fait pas l’unanimité. Et ce ne sont nulle autre que ses nombreux fans qui l’adorent et qui l’adulent qui le disent.