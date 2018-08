15 Photos : Sadio Mané et ses partenaires en vélo en France

GALSEN221 – Sadio Mané et ses partenaires de Liverpool sont actuellement en France, plus précisément à Evian-Les-Bains, où ils poursuivent leur préparation de présaison. C’est dans ce cadre que les Reds ont entrepris une virée en vélo avec bien entendu en tête le fer de lance de l’équipe nationale du Sénégal ou encore son partenaire et non moins talentueux Mohamed Salah.

Galsen221.com