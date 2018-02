GALSEN221 – Il s’appelle Djibril Ndiaye et il a été élu Mister Model Sénégal en octobre dernier. Ambassadeur de la beauté sénégalaise, cet apollon, très bel homme, a en réalité plus d’un tour dans son sac. En plus de faire office de model, ce jeune homme est également un excellent danseur comme nous pouvons le voir à travers cette vidéo ci-dessous.

