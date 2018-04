GALSEN221 – Viviane Chidid ne change pas malgré le poids des années. Mieux, on a l’impression qu’elle gagne en beauté au fil du temps. Pour cela, la grande diva de la musique sénégalaise ne laisse rien au hasard. Et surtout pas au niveau vestimentaire. Dotée d’une silhouette de rêve, elle sait parfaitement comment se mettre en valeur et rayonner une fois devant l’objectif.

