GALSEN221 – Koudedia Sora est, pour beaucoup, et ce de loin, bien plus belle que sa grande sœur Diaba Sora. Plus belle, et plus luxueuse. Epouse du riche héritier Mamadou Lah, Koudedia entretient un train de vie de reine des temps modernes. Hôtels de luxe, voitures de luxe, restaurants chics et autres rythment son quotidien. S’il est vrai qu’en fait bien moins que sa sœur Diaba, Koudedia n’hésite pas non plus à partager avec ses nombreux fans son quotidien de rêve.

