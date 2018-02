(17 Photos) Aïssata : l’épouse d’Aliou Sall le frère du président

GALSEN221 – Aïssata Sall, cette ravissante dame, n’est autre que l’épouse du petit frère du président de la République, Aliou. Cette dernière à qui on prêtait dernièrement la fierté d’avoir un mari comme le maire de Guédiawaye. « « J’ai la chance d’avoir un époux digne comme Aliou Sall, courageux et qui m’apprend chaque jour à avoir du dépassement, il se donne corps et âme pour que le Président Macky SALL ait des chances d’atteindre ses objectifs : faire du Sénégal un Sénégal émergent. Je suis tellement fière d’être à ses côtés. Je le soutiens et je serai toujours avec lui quoi qu’il advienne », avait-elle alors déclaré.

